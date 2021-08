Juan José Origel muestra su cirugía para desmentir rumores

El comunicador desmintió que se haya sometido a cirugías plásticas, y lo comprobó mostrando su operación.

Juan José Origel mostró las cicatrices de la cirugía a la que se sometió a causa de dos hernias inguinales, desmintiendo los rumores de que se había realizado una cirugía plástica.

El periodista de espectáculos narró que al terminar de realizar su programa ‘Con Permiso’ de Unicable, comenzó a sentirse mal. Viajó a su natal León y fue revisado por su cuñado que es médico. Le realizaron algunos estudios y se le diagnosticó que tenía dos hernias en la ingle, por lo que tuvo que ser intervenido de emergencia. Origel agradeció a su cuñado, a los demás médicos y personal del hospital Médico Campestre de León, Guanajuato por la atención recibida.

Pepillo también aprovechó para desmentir que se había realizado una cirugía estética, como se difundió por diversos medios: “Hay gente que utiliza cualquier cosa para tirarte…no señores, no me hice cirugía plástica, aquí está mi operación” mostrando las cicatrices, y agregó: “Nada me preocupa, y el día que pueda voy a hacerme una restirada. Estoy muy agradecido, de verdad muchas gracias”.