Britney Spears solo salió dos veces durante su residencia de cuatro años en Las Vegas

En una nueva publicación en las redes sociales, errática como es su costumbre, la cantante hizo esa revelación con su “nuevo vestido blanco”.

Britney Spears publicó otro texto extenso para sus fanáticos el lunes, escribiendo sobre sus pensamientos sobre la vida y mostrando un nuevo vestido blanco, en un video de un minuto de duración.

En la leyenda de la publicación, Spears, de 39 años, afirmó que solo salió dos veces durante su residencia de cuatro años en Las Vegas, donde actuó con su padre Jamie Spears todavía en pleno control como su tutor.

“Estaba pensando en cuando hice shows en Las Vegas”, escribió el cantante de Toxic, en parte. “Los cuatro años que estuve allí salí solo dos veces !!!! Lamentablemente no miento”.

La residencia en conciertos de la cantante, Britney: Piece of Me, se inauguró en diciembre de 2013 en el resort Planet Hollywood en Las Vegas, Nevada, y terminó en diciembre de 2017, después de recaudar cerca de US$ 138 millones.

Durante ese tiempo, Spears permaneció bajo su tutela de 13 años, con el padre Jamie en control, aunque recientemente renunció en medio de su batalla legal en curso para encontrar la libertad.

Spears presentó la publicación como “un minuto de mí con mi nuevo vestido blanco” y pasó a reflexionar sobre cuál es su “versión del éxito”.

Ella escribió: “Para mí es saber que he usado mi corazón sobre mi cabeza y es difícil a veces por el ego … ¡¡¡pero a veces el ego es protección !!'”.

Añadiendo: “Tengo que largarme de aquí … de acuerdo … ¡¡¡Estoy diciendo tonterías !!! De cualquier manera … yo con mi vestido blanco”.

Mientras tanto, el mismo día, su padre Jamie dijo que las luchas de Britney con ‘problemas de adicción y salud mental’ son mucho más serias de lo que el público sabe, en documentos recién presentados.