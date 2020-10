Juan Soler ya no quería que su ex esposa Maki usara su apellido

El actor afirma que fue él quien le pidió insistentemente a Maki que retomara su apellido de soltera.

Juan Soler revela que fue él quien le pidió a su ex esposa Maky que se quitara su apellido de las redes sociales, el que conservó por los dos años que llevan de separados.

El actor dijo a reporteros que lo abordaron al salir de Televisa: “Yo se lo pedí hace mucho tiempo y no se lo quitaba, solamente en Instagram, porque no podía encontrar la forma de hacerlo”.

Y fue la misma actriz quien ya había comentado hace tiempo que no encontraba la forma de modificar el nombre en su perfil de Instagram: “No me gusta dar explicaciones, ¡qué horror! Nada, uso el apellido Soler porque al tener la cuenta verificada en Instagram no me dejaba cambiar el nombre del usuario tan fácilmente, las oficinas están cerradas, yo no soy buena con la tecnología”.

El nombre real de Maky es Magdalena Moguilevsky Hojean, y ahora en su perfil de la popular red social aparece como ‘makyta-itsok’.