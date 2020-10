Novia de Brad Pitt se reúne con su esposo para que el actor se enfoque en las elecciones

La modelo de 27 años fue vista con Roland Mary disfrutando de una noche co amigos en el restaurante de Berlín propiedad de Roland.

La estrella de Hollywood Brad Pitt aún no ha comentado sobre su relación con su nueva novia Nicole Poturalski, quien, según los informes, se ha reunido recientemente con su esposo Roland Mary.

Según los informes, la modelo alemana, de 27 años, se ha reencontrado con Ronald en Alemania tras disfrutar recientemente de una serie de salidas con la estrella de Once Upon A Time In Hollywood.

Nicole y su esposo fueron vistos disfrutando de una noche de fiesta con amigos en Borchardt, el restaurante de Berlín propiedad de Roland la semana pasada.

Los fanáticos especulan que Brad Pitt y Nicole se separaron porque el actor tiene su atención completamente enfocada en las próximas elecciones de Estados Unidos y tampoco se abre públicamente sobre su romance.

Según Daily Mail, Brad Pitt y Nicole habían estado saliendo en silencio durante el último año y su romance se descubrió después de que fueron vistos de vacaciones en el sur de Francia.

Su romance comenzó el año pasado, cuando ella voló a Los Ángeles para conocer a Pitt y luego los dos comenzaron a salir de manera privada.