Kanye West compra la casa que fue de su madre

Kanye West ha comprado el lugar que llamó su hogar cuando era niño en Chicago, Illinois.

Los jefes de obras de caridad en Donda’s House Inc., que tenían vínculos con el rapero, pagaron US$ 225,000 por la casa de South Shore en 2016, y planearon convertir el lugar en un centro de arte para honrar a Donda, la difunta madre de Kanye.

El rapero amigo de West, Rhymefest, un ex alumno de la madre de Kanye, recibió la tarea de convertir el edificio en un centro de arte para jóvenes en riesgo. Planeaba convertir la plataforma en la sede de la organización benéfica y agregar un estudio de grabación y un museo, pero sus sueños se desmoronaron y el lugar quedó en mal estado.

Ahora Kanye se ha apoderado del lugar al que llamó hogar en la década de 1980, y podría convertirse en un proyecto para su esposa, Kim Kardashian West, quien dejó en claro que estaba interesada en renovar el hogar y hacerse cargo de la organización benéfica Donda’s House en las redes sociales, peleando con Rhymefest, cuyo nombre real Che Smith.

“Ya has aprovechado el nombre de Kanye y le has pedido a Kanye que te done dinero, así que deja tus falsas políticas y mentiras comunitarias”, escribió Kim en Twitter, en 2018.

“La verdad es que no has podido sostener los cimientos. ¡Es mejor que creas que haré que mi misión sea quitarte la Casa de Donda y dejar que mis hijos la manejen como debe ser! “