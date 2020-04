Kim Kardashian llevará a almorzar a un fan con ella y sus hermanas

La socialité ha ofrecido en el reto All-In Challenge llevar a un donante a almorzar a su casa junto con ella y sus hermanas.

Kim Kardashian West le está dando a un fanático afortunado la oportunidad de almorzar con ella y sus hermanas Kourtney y Khloe Kardashian para caridad.

La estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ es la última celebridad en ser nominada para rifar un premio como parte del All-In Challenge, una iniciativa llena de estrellas que tiene como objetivo recaudar US$ 100 millones para organizaciones sin fines de lucro que apoyan a comunidades vulnerables en medio de la pandemia.

Y la empresaria de 39 años, que fue nominada por su amiga Gisele Bündchen, donará a Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry.

Kim anunció en un video en Twitter: “El dinero recaudado aquí ayudará a alimentar a los hambrientos en este momento de crisis. Todos estamos juntos en esto”.

Junto al clip, tuiteó: “Gracias a @giseleofficial, me uniré al #AllinChallenge para ayudar a mantener a las personas alimentadas y saludables durante este tiempo.

“Únete a mí y a mis hermanas para almorzar mientras filmamos la nueva temporada de ‘Keeping Up with the Kardashians’. Visita https://allinchallenge.in/kkw para donar todo lo que puedas.

“Muchas estrellas importantes han estado participando en el Desafío All-In y todas ofrecen experiencias únicas para ayudar a recaudar dinero para el alivio de COVID-19”.

Además, el afortunado ganador será trasladado a Los Ángeles con un plus para pasar la noche, de modo que el almuerzo se pueda filmar para el show familiar.

Todo lo que se requiere para ingresar es hacer una donación a la campaña.