Karla Sofía Gascón viola una regla del Oscar: Esta podría ser su sanción

En una entrevista para un periódico brasileño, la actriz hace declaraciones que causaron polémica…

Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar a mejor actriz principal por su papel en la película «Emilia Pérez», ha generado controversia tras realizar declaraciones sobre su competencia, la actriz brasileña Fernanda Torres, nominada por «Aún Estoy Aquí».

En una entrevista con el periódico Folha de S. Paulo, Gascón afirmó: «En ningún momento me verán hablar mal de Fernanda Torres ni de la película de Fernanda Torres. Pero, por otro lado, hay gente que trabaja en el entorno de Fernanda, que habla mal de mí y de Emilia Pérez. Los equipos de redes sociales que trabajan alrededor de estas personas están tratando de reducir el trabajo de los demás».

Estas declaraciones han causado revuelo, ya que algunos consideran que violan las reglas de la Academia, que prohíben hablar mal o criticar a los competidores directos.

Si la Academia determina que Gascón infringió la norma, podría enfrentar sanciones que van desde una suspensión de un año de las nominaciones al Oscar, por la primera infracción, hasta la expulsión permanente de los premios, en caso de reincidencia.

Cabe destacar que esta no es la primera polémica en la que se ve envuelta Gascón, ya que hace unos días comparó las denuncias contra su película con el Holocausto, generando fuertes críticas.

“Cuidado con seguir pasando por alto discursos de odio, así empezaron en Alemania y acabamos en campos de concentración”, escribió en X (ex Twitter).

