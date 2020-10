Kendall y Kylie Jenner llegan a un acuerdo con sus demandantes

Las hermanas llegaron a un acuerdo extrajudicial con una marca de moda por un supuesto plagio.

Kendall Jenner y su hermana Kylie llegaron a un acuerdo en una famosa demanda, ya que la empresa que las acusó de copiar un diseño, desestimó todas las acusaciones contra las estrellas de reality show.

Las dos hermanas, que fueron acusadas de plagiar el diseño de encaje de Klauber Bros Inc en su colección de lencería Kendall + Kylie, han resuelto el asunto con la empresa.

Los documentos judiciales indican que la compañía ahora está desestimando todas las acusaciones contra Kylie.

La compañía declaró que necesitan 45 días para ejecutar los documentos oficiales, con la demanda resuelta por una ‘suma no revelada’.

A principios de este año, se informó que Klauber está demandando para obtener todas las ganancias que la estrella convertida en empresaria ‘obtuvo cualquier diseño con su encaje’.

Según los informes, el documento dice: “Tenga en cuenta que el demandante Klauber Brothers, Inc. ha llegado a un acuerdo de conciliación en cuanto a las reclamaciones contra los demandados The Kylie Shop, Inc. y Kylie Jenner, Inc.”

Según los informes, Klauber Bros ha declarado que necesitan 45 días para ejecutar los documentos oficiales, con la demanda resuelta por una suma no revelada.

La compañía había presentado una demanda contra Kylie y Kendall cuando afirmaron que las estrellas habían “aprovechado sus diseños con derechos de autor” para lencería.

El patrón de encaje de Klauber Bros con rizos y flores arremolinados se veía idéntico al que habían creado las hermanas, se argumentó.