Familiares de Kim Kardashian le envían conmovedores deseos por cumpleaños

Kim Kardashian, quien cumplió 40 años el miércoles, recibió amor y elogios de amigos y familiares en su cumpleaños.

La estrella de reality show, que ha estado en el centro de atención durante años debido a su programa de larga duración ‘Keeping Up With The Kardashians’, fue elogiada por su familia por su capacidad para hacerlos sentir tan amados.

Kim realmente ha logrado un hito en su vida como actriz y empresaria exitosa, obteniendo éxito con KKW Beauty, Fragrance y SKIMS, así como también triunfos personales con su boda con Kanye West.

La madre de Kim, Kris Jenner, de 64 años, tomó la iniciativa para desearle un muy feliz cumpleaños en las redes sociales, elogiando a su hija en su auspiciosa ocasión al compartir una carpeta de fotos con una nota conmovedora.

“¡Feliz cumpleaños a mi Kimberly!’ comenzó la novia de Corey Gamble”.

“Gracias por estar siempre ahí para nosotros y por cada precioso momento y recuerdo que hacemos”.

“Te amo tanto, es imposible medirlo y estoy muy orgulloso de todo lo que haces. Eres mi dulce y hermosa niña por dentro y por fuera, @kimkardashian”.

Khloe también usó Instagram y compartió fotos de flashback con su hermana mayor.

¡¡¡¡Feliz cumpleaños Keeks !!!!!!! Estoy gritando, es tu cumpleaños !!!!!!!!!!! ‘ comenzó la madre de True Thompson.