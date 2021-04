Khloe Kardashian agradece a Joe Biden por reconocer el genocidio armenio

La estrella de reality agradece al presidente por ser el primero que se refiere oficialmente al genocidio armenio.

La estrella de reality show Khloe Kardashian expresó su gratitud al presidente Joe Biden por ser el primer presidente de Estados Unidos en reconocer oficialmente la matanza masiva de armenios como un genocidio.

Usando sus Historias de Instagram, la estrella de Keeping Up with the Kardashians agradeció a Biden.

“Gracias por honrar las historias, el dolor, el sufrimiento y la pérdida del pueblo armenio”, escribió.

“Hoy honramos a nuestros antepasados ​​en el Día del Recuerdo de Armenia”.

En el 106 aniversario del inicio de la masacre, el presidente emitió un comunicado:

“Cada año, en este día, recordamos las vidas de todos los que murieron en el genocidio armenio de la era otomana y volvemos a comprometernos a evitar que esa atrocidad vuelva a ocurrir”, dijo Biden en su declaración.

“Hoy, mientras lamentamos lo que se perdió, volvamos también la mirada al futuro, al mundo que deseamos construir para nuestros hijos. Un mundo no manchado por los males cotidianos del fanatismo y la intolerancia, en el que se respeten los derechos humanos y donde todas las personas puedan seguir con sus vidas con dignidad y seguridad “, dijo Biden.

“Renovemos nuestra determinación compartida de evitar que se produzcan atrocidades futuras en cualquier parte del mundo. Y busquemos la curación y la reconciliación para todas las personas del mundo”.