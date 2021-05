Khloe Kardashian con dudas sobre la gestación subrogada

La estrella de reality show desea tener otro hijo con Tristan Thompson y así darle a True un nuevo hermanito.

Khloe Kardashian todavía tiene dudas sobre la gestación subrogada. La empresaria planea – o al menos planeaba antes de la nueva supuesta traición del padre de su hija – tener otro hijo con Tristan Thompson y así darle a True un nuevo hermanito, pero aún no sabe si quiere hacerlo a través de una madre sustituta.

Khloe confesó en una conversación con su hermana Kim Kardashian que le advirtieron que no volviera a quedarse embarazada, pero cuando discutió opciones para expandir su familia, admitió que no estaba segura de si la subrogación gestacional es una opción correcta para ellos.

En un video promocional para los próximos episodios de la última temporada del reality show Keeping Up With the Kardashians, Tristan y Khloe discutieron el asunto, con el deportista de 30 años señalando que Kim Kardashian había pasado por el proceso con sus dos hijos menores, y que por lo tanto el tema no era algo extraño para ellos.

Él dijo: “Tu hermana ha hecho esto antes, así que no es extraño para nosotros”.

Pero Khloe respondió: “Estoy empezando a preguntarme si la madre sustituta realmente funcionará para mí”, señaló.

Khloe también reveló que estuvo a punto de perder el embarazo de True, por lo que corre un grave riesgo de sufrir un aborto espontáneo si vuelve a quedarse embarazada.

Hablando con su hermana Kim sobre el inicio del proceso de congelación de óvulos durante el reciente debut del programa, Khloé dijo: “Tengo que esperar hasta que se complete el proceso de mezcla para saber cuántos embriones tengo. Hablé con la doctora y ella estaba un poco preocupada, como, hice un análisis de sangre y todo eso, y ella solo me dijo que tendría un embarazo de alto riesgo”, afirmó en el video.

“Casi tengo un aborto espontáneo con True al principio (…) [eso de los embriones] no sabía que era algo que consumía mucho tiempo. Todo lo que estoy tratando de hacer es traer más amor a mi vida y mi familia. Y siento que estoy enfrentando cada vez más obstáculos y es muy difícil de digerir”, confesó.