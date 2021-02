Khloe Kardashian explica por qué Tristan Thompson se “asustó” por completo por True

Khloe se disponía a cortarle el cabello, algo que realmente asustó a Tristan que hasta llamó a Kris Jenner.

Khloe Kardashian se sentó recientemente para discutir el momento en que Tristan Thompson se asustó por completo cuando ella quería hacer algo True.

Khloé habló de eso durante su entrevista en el programa de Kelly Clarkson y fue citada diciendo: “Mis padres fueron el ejemplo más perfecto y fui realmente bendecida y afortunada de tener eso como mi ejemplo y de ver eso. E incluso con mi padrastro , la integración de todo eso y cómo mi padre y mi padrastro se trataron entre sí, fue algo realmente hermoso de presenciar “.

“Jugaban al golf una vez a la semana y estoy seguro de que no fue fácil para mi papá, pero lo hizo por nosotros. Entonces, tener ese ejemplo realmente desinteresado fue maravilloso para nosotros. Creo que con todos nosotros, ya sea Kourtney y Scott, o Tristan y yo, definitivamente tratamos de reflejar eso y siempre mantenerlo en los niños. Pero con Tristan, es una cuestión de confianza “.

También dijo: “Tristan es genial y confía en mí como madre y sabe que siempre haré lo correcto por True. Así que muchas veces no me dice ‘no’ y estoy agradecido por eso porque creo que, como mamás, pensamos que tenemos derecho a saber lo que estamos haciendo con nuestros hijos “.

Durante el transcurso de su entrevista, Khloe incluso llegó a decir: “Pero fue divertido, el otro día, True va a cumplir tres en abril y quería darle su primer corte y cuando me refiero a corte me refiero a que ni siquiera media pulgada. Solo quería cortarle algunos de los pelos de bebé “.

“Y no creo que Tristan alguna vez me haya dicho que no y realmente se asustó porque yo quería cortarle el pelo. Fue una locura para mí. Él se estaba volviendo loco, llamó a mi hermano para que mi madre me disuadiera. eso. Llamó a mi mamá”.