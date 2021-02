Halle Berry critica las leyes de manutención infantil “obsoletas”

La actriz cree que es incorrecto los pagos de manutención muy por arriba de las necesidades del menor.

Halle Berry se ha presentado recientemente para criticar el método “obsoleto” de obtener el pago de manutención infantil de sus ex.

Todo comenzó después de que Berry compartiera una publicación en la que destacaba la importancia de la igualdad y de que las mujeres no “debieran” nada a los hombres.

Sin embargo, debajo de la sección de comentarios, una usuaria de las redes sociales estaba disgustada con su narrativa y le preguntó sobre todos los pagos de manutención infantil que recibe de sus ex.

Ante esto, la estrella rápidamente tomó acción y dejó las cosas claras al escribir: “Y se necesita una gran fuerza todos los días para pagarlo, y por cierto, está mal y es una extorsión. No voy a hablar sobre la pensión alimenticia porque nunca la he pedido ni la he pagado”.

“Sin embargo, en cuanto a la manutención de los hijos, siento que puedo hablar sobre ello, ya que lo he estado pagando durante una década. Siento que si una mujer o un hombre tienen que pagar una manutención que es mucho más de lo que razonablemente necesitan para ayudar a mantener al niño, creo que está mal “.

“Entiendo que algunos padres (hombres o mujeres) pueden necesitar ayuda, pero siento que en estos tiempos modernos tanto los hombres como las mujeres tienen la responsabilidad de cuidar económicamente a sus hijos y trabajar duro y hacer todo lo posible para hacerlo”.

“De la forma en que se establecen muchas leyes, las personas pueden usar a los niños para que se les otorgue dinero para vivir un estilo de vida que no solo no ganaron, sino que está muy por encima y más allá de las necesidades razonables del niño y eso es lo incorrecto. Y donde veo el abuso”.