Tom Holland descarta a Toby McGuire y Andrew Garfield en nuevo Spider-Man

El actor dice que hasta donde él sabe, McGuire y Garfield no se le unirán en Spider-Man 3.

Tom Holland ha derribado todas las teorías de Spider-Man de una vez por todas.

En medio de rumores sobre Spider-Men, de que Toby McGuire y Andrew Garfield, que se unirían a Holland para Spider-Man 3, el actor británico se presentó para finalmente refutar las afirmaciones.

Durante una entrevista con Esquire, Holland dijo: “No, no, no aparecerán en esta película. A menos que me hayan ocultado la información más enorme, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Pero hasta el momento no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo “.

Dicho esto, Holland admitió que, dado su historial de filtrar accidentalmente información sobre películas, no sabe mucho sobre la trama.

“Honestamente, no tengo idea de qué trata esta película y llevo ocho semanas rodando”.

El actor es famoso por no poder guardar un secreto, ya que arruinó notoriamente el destino de su personaje antes del lanzamiento de Avengers: Infinity War.

Después de eso, no le dieron un guión de Avengers: Endgame para evitar contratiempos como los del futuro.

El director Joe Russo dijo previamente que Holland solo entiende sus líneas y no todo el guión: “Tom Holland entiende sus líneas y eso es todo. Ni siquiera sabe con quién está actuando. Simplemente usaremos términos muy vagos para describirle lo que está sucediendo en la escena porque le cuesta mucho mantener la boca cerrada “.