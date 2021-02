Héctor Sandarti fue víctima de los hackers

El presentador alerta a sus seguidores a estar alertas ante estos delincuentes cibernéticos .

Héctor Sandarti revela a través de un video que fue víctima de los hackers, y alertó a sus seguidores a estar alertas ante estos delincuentes cibernéticos que acechan las redes.

“…la madrugada del domingo hackearon mi cuenta de Instagram. Según tengo entendido son unas personas de Turquía que se dedican a esto: hackean cuentas de personas conocidas y luego piden una especie de rescate para soltar los códigos de acceso”, dijo el conductor.

“¿Qué nos queda de lección de algo así? Que no hay que abrir todos los mensajes que nos llegan. En esta ocasión, un mensaje me decía que había ocurrido una ilegalidad por el tema de derechos de autor, y por eso lo abrí” comentó Sandarti, quien recomedó a sus seguidores tener mucha precaución para no dar oportunidad a que los hackers se tengan acceso a sus datos.