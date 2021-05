Khloe Kardashian quería que el show de KUWTK continuara

La estrella no era favorable de que el reaity show familiar Keeping Up With The Kardashians llegara a su fin.

La estrella estadounidense Khloe Kardashian no estaba a favor de terminar la serie Keeping Up With the Kardashians.

En el episodio del 6 de mayo de la serie, la familia discutió la decisión de terminar la serie después de la vigésima temporada. El programa fue filmado a principios del verano de 2020.

En el episodio que salió al aire el jueves por la noche, se ve a la familia discutiendo la decisión de terminar el programa. ¡Kris Jenner quiere que sus hijas Kim, Kourtney y Khloe Kardashian tomen una decisión si quieren sus contratos con E! renovados y continuar el espectáculo.

Todas las mujeres grabaron la discusión en sus iPhones para que no se filtrara a los medios. En el video, Khloe Kardashian dice que no estaba lista para dar su opinión de cerrar el show.

“Todos tenemos que estar en la misma página y estar realmente felices y en paz y estar de acuerdo con la decisión porque es una decisión enorme, enorme”, dijo Kris a sus hijas. “Están esperando una respuesta y realmente no podemos retroceder”.

Khloe no estaba preparada para la decisión, ya que fue impactante para ella. “Para mí, soy una criatura de hábitos, así que el cambio da miedo. No soy buena con el cambio y creo que hay muchos cambios este año, así que se siente pesado”, dijo.

En cuanto a Kim Kardashian, insistió en que se debería cerrar el telón del programa. Ante la respuesta de Kim, Khloé respondió: “Kourtney quería terminar el programa hace tres años”.

Luego, Kris Jenner concluyó la discusión con la encuesta final sobre la decisión de terminar el programa: “Todos a favor digan” sí “. Kourtney y Kim dieron luz verde por unanimidad para terminar el programa, pero Khloé dudó.

“Al ir a esta reunión, realmente asumí que sería solo una conversación que todos tendríamos”, dijo Khloé en un confesionario. “Pero ahora que estoy en la reunión, definitivamente está claro que las decisiones de todos se han tomado, y que la mía probablemente sea la única que esté en contra del resto de la familia”.

“Tener que decirle a todo el mundo,” Está bien, bueno, ahora todo esto está llegando a su fin, es simplemente, es realmente devastador”, agregó Khloé. “Odio tanto este año”.