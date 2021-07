Khloe Kardashian revela el único consejo que le gustaría darle a su ‘yo pasado’

Khloe Kardashian se presentó y reveló el único consejo que se daría a su “yo” más joven.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians respondió a la pregunta de un fan, “¿Qué consejo le darías a tu yo pasado?”, A lo que ella respondió: “Tengo muchos consejos que darle a mi yo pasado, pero algo que estaría vivo sería. . Trata de no estar a la altura de las expectativas de todos los demás, especialmente cuando no vives de esa manera”.

La cofundadora de Good American continuó: “Concéntrate en hacerte feliz. El resto es demasiada presión y probablemente no importará en el gran esquema”.

Ese mismo día, un segundo usuario de Twitter le pidió a Khloe “la clave de la felicidad”, a lo que la madre de uno respondió instantáneamente: “Creando la tuya propia”.

Anteriormente, Khloe se mostró sincera al enfrentar problemas al estar contenta con su apariencia.

“Me he dado cuenta de que no podemos seguir viviendo la vida tratando de encajar en el molde perfecto de lo que otros han establecido para nosotros. Solo haz lo que te guste y asegúrate de que tu corazón esté feliz”.