Khoe Kardashian anuncia gran fiesta de Niochebuena en medio de críticas

Los planes para una gran fiesta continuarán a pesar de la reacción violenta de algunos seguidores.

Khloe Kardashian ha dejado a los fanáticos divididos cuando anunció que los planes de su fiesta anual de Nochebuena continuará a pesar de la reacción violenta de algunos seguidores.

La familia Kardashian pareció evitar todas las críticas al revelar que sus celebraciones navideñas anuales se llevarán a cabo como de costumbre a pesar de la crisis económica y de salud del coronavirus que viven milloes de personas en los Estados Unidos.

Khloe y los miembros de su familia fueron tachados de “sordos e insensibles” por organizar lujosas fiestas para celebrar el 40 cumpleaños de Kim Kardashian y el 25 de Kendall Jenner durante la pandemia en curso.

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ confirmó que el evento festivo se llevará a cabo, pero explicó que las cosas serían ligeramente diferentes este año.

La mujer de 36 años reveló que los invitados serán evaluados antes de la entrada y es probable que la fiesta sea ‘mucho más pequeña’ que las extravagancias festivas a las que están acostumbrados sus amigos del mundo del espectáculo.

Khloe habló después de que un fan preocupado le tuiteara: “Dios mío, me acabo de dar cuenta … ¿se cancelará la fiesta de Navidad de Kardash / Jenner este año?”

La estrella del reality aseguró que la ‘Kardashian Khristmas’ estaba en proceso, explicando: “Simplemente tendrá que ser pequeña y segura. Tal vez hacer pruebas rápidas antes. Tenemos que pensar en qué es lo más seguro”.

A pesar de las mejores intenciones de Khloe, los trolls le respondieron diciéndole que no celebrar una gran fiesta sería la opción ‘más segura’.

La fiesta anual de Nochebuena ha sido el punto culminante del calendario de la familia durante décadas y tradicionalmente fue organizada por la mamá Kris Jenner antes de que Kim Kardashian decidiera tomar el relevo con su esposo Kanye West.