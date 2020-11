Nikki Bella y Artem Chigvintsev harán terapia de pareja

Una vez que Artem termine esta temporada de “Dancing with the Stars”, él y Nikki acudirán a su “entrenador de vida”.

Nikki Bella y Artem Chigvintsev comenzarán a asistir a la terapia de pareja con su “entrenador de vida”, una vez que Artem termine esta temporada de “Dancing with the Stars”.

La pareja, que recientemente dio la bienvenida a su primer hijo, Matteo, ha estado luchando por hacer frente al tiempo que han pasado separados mientras Artem trabaja como bailarin profesional en el programa.

Y para ayudarlos a volver a la normalidad, Nikki, de 36 años, ha revelado que planean abrir una línea de comunicación entre ellos una vez que termine de filmar.

Ella dijo: “Mentiría si dijera: ‘Oh, es genial’. Definitivamente ha sido una lucha para nosotros. Es dificil. Tenemos tantos altibajos. Ha sido muy difícil para nuestra relación porque necesito mucho de él, pero él está, como, dividido entre su trabajo que requiere tanto de él y luego nosotros en casa “.

La exluchadora profesional previamente se sinceró sobre experimentar depresión posparto después del nacimiento de Matteo a fines de julio, y agregó que era importante para ella hablar con Artem sobre su lucha, para que no se sintiera tan sola.

Ella agregó: “Le acabo de decir, como, ‘Necesito más atención de tí’, y eso es algo en lo que hemos trabajado, y eso ha mejorado. Artem y yo tenemos una gran comunicación, pero ha faltado últimamente, pero eso es algo en lo que hemos sido tan fuertes en nuestra relación en el pasado “.

Nikki confirmó que ella y su prometido de 38 años asistirán a la terapia de pareja después del final del programa de ABC de Artem, para asegurarse de que continúen “escuchándose el uno al otro”.

Ella le dijo a la revista Us Weekly: “Es con nuestro entrenador de vida. Después de “Bailar”, vamos a empezar las clases en pareja porque nos hemos dado cuenta de que ambos sentimos que no nos escuchamos. … Finalmente ambos dijimos, como, ‘Necesitamos traer a alguien para que nos ayude para que no regresemos a ese lugar’ “.