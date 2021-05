Kim Kardashian celebra el segundo cumpleaños de su hijo Psalm

La estrella de realiy show dedicó unas dulces palabras en redes sociales al mas pequeño de su hijo.

La estrella de reality show estadounidense Kim Kardashian celebró el segundo cumpleaños de su hijo, el bebé Psalm, en el Día de la Madre.

Compartiendo una dulce foto de Psalm, la estrella de Keeping Up With The Kardashians escribió “Mi bebé Tauro Psalm. Hoy cumple 2 años en el Día de la Madre. Un día tan especial para compartir juntos “.

Ella dijo además: “Él es mi hijo que me parece más armenio como mi abuelo y me recuerda mucho a mi papá. ¡Es el bebé más dulce de todos! Ni siquiera puedo describir su sonrisa y dulzura que todos sienten cuando están con él “.

“Psalm, ¡has traído tanta calma y ecuanimidad a todas nuestras vidas! ¡Todos tus primos y hermanos te quieren mucho! ¡Realmente eres la alegría de nuestra familia! ¡¡¡Mami te quiere MUCHO !!! ”.

Al comentar la publicación, Khloe Kardashian escribió “Pslamy, ¡eres tan especial! ¡¡¡¡Te amo bebe!!!! Feliz cumpleaños.”