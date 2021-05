Kim Kardashian habla de Kanye West en reality show familiar

La estrella mencionó a Kanye de manera muy positiva mientras hablaba con su amigo imon Huck sobre el fin del programa.

La estrella estadounidense Kim Kardashian y el cantante Kanye West pueden tener el fuego aún ardiendo entre ellos, ya que recientemente, la magnate de la belleza hizo una mención a su futuro ex esposo en el último episodio de Keeping Up With the Kardashians.

Antes de hablar sobre el rapero y padre de sus cuatro hijos, la personalidad de televisión de 40 años habló sobre el éxito de su familia en el programa.

“Creo que después de 20 temporadas eso es más de lo que esperábamos. Ni siquiera pensamos que llegaríamos a la temporada 2. No pensamos que nadie estaría interesado en un programa sobre nuestra loca familia”, dijo mientras hablaba con las cámaras. “Pero para saber cómo será nuestro próximo viaje, tenemos que cerrar este capítulo y despedirnos de Keeping Up With the Kardashians”.

Luego, Kim Kardashian llamó a sus amigas para avisarles. También les contó lo que Kanye West le había dicho sobre su decisión de concluir el programa.

“Quiero decir, él dice, ‘Lo que sea que te haga feliz’, ¿sabes?” dijo mientras hablaba con su amigo Simon Huck por teléfono, sobre lo que él creía de su decisión de dejar el programa después de 20 temporadas.

Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West el 19 de febrero, después de que la pareja pasara seis años en matrimonio.

Más adelante en el programa, se ve a Scott Disick preguntando a la familia qué cosa se perderán y qué no se perderán del programa. “El pico de no continuar con el programa, solo un poco más de tiempo libre”, respondió Kim. “Y luego el pit es, no veré al equipo todos los días”.

Fue un momento emotivo para el equipo y todos los involucrados cuando la familia les dio la noticia de que estaban terminando el programa después de 20 temporadas.