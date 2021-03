Kim Kardashian cierra el drama de Kanye West en “KUWTK”

La estrella de reality show ya avisó que no abordará detalles de su divorcio en el programa familiar.

Kim Kardashian cerró recientemente un momento importante de Kanye West en Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) y los fanáticos aún se tambalean.

En el momento en que se presentó una pregunta sobre Kanye, la estrella se apresuró a bromear: “Ha sido un día largo. … No quiero hablar de eso en cámara. No debes prestar atención a [las historias]. Por favor, no lo hagas “.

Fue solo más tarde en la entrevista confesional que la estrella abordó su decisión en detalle y admitió: “No es ningún secreto que todos ven cosas en los medios sobre mi vida con Kanye, pero siempre he sido muy respetuosa al no hablar de temas que Kanye y yo lo hemos hecho. Quiero decir, ustedes los ven claramente en Twitter, pero voy a elegir no hablar de eso aquí “.