Justin Theroux bromea sobre aparecer como invitado en The Morning Show

El actor respondió sobre la posibilidad de participar como invitado al lado de su ex, Jennifer Aniston.

Justin Theroux, ex marido de Jennifer Aniston, bromeó sobre su aparición en The Morning Show de su ex esposa durante una entrevista.

Se le preguntó al actor de 49 años si haría una aparición especial en el programa de Jeniffer, Justin se rió y bromeó diciendo que podrían enviarle algunas páginas del guión.

Durante una entrevista virtual, el apuesto actor también habló sobre su próxima serie de Apple TV + ‘The Mosquito Coast’.

Respondiendo a una pregunta sobre el consejo de Jennifer para trabajar con Apple TV +, Theroux dijo: “Ella está haciendo un programa totalmente diferente. Está en Los Ángeles, obviamente, filmando su programa allí, por lo que es una especie de manzanas y naranjas en lo que respecta a nuestra producción”.

Al compartir palabras sobre su relación, dijo: “Pero sí, nos registramos y creo que ambos estamos teniendo experiencias fabulosas trabajando con la misma red”.

Su nuevo programa The Mosquito Coast fue una adaptación de su tío Paul Theroux, que debutará el 30 de abril de 2021. Jennifer interpreta a Alex Levy en The Morning Show junto a Reese Witherspoon; el espectáculo debutó en 2019.

Justin Theroux y Jennifer Aniston estuvieron casados ​​desde el 5 de agosto de 2015 hasta que anunciaron su separación el 15 de febrero de 2018, revelando que se separaron a fines de 2017.