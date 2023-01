Kim Kardashian compra joya de Princesa Diana en subasta

La empresaria pagó más de USD$ 150K por la joya…

Kim Kardashian nunca ocultó su admiración por la princesa Diana, y tal vez por eso no dejó pasar la oportunidad de adquirir una joya que perteneció a la difunta madre de los príncipes Harry y William: su icónico collar de cruz de amatistas y diamantes, llamado «Attallah Cross».

Ella se quedó con la pieza en una subasta de Sotheby’s por la que pagó US$ 197.453, confirmó la columna «Page Six Style», del diario «The New York Post».

Según un comunicado de Sotheby’s, cuatro personas compitieron por la pieza en los últimos cinco minutos de la venta anual «Royal & Noble» en la casa de subastas, pero la joya terminó en manos de un representante de Kim Kardashian, quien pagó más del doble de su estimación previa a la subasta.

«Estamos encantados de que esta pieza haya encontrado una nueva vida en manos de otro nombre de fama mundial», confirmó Kristian Spofforth, director de joyería de la Sotheby’s de Londres.

El collar con un enorme colgante en forma de cruz, incrustado con piedras preciosas, Diana lo usó por última vez en una gala benéfica de 1987 en Londres. Combinó la pieza con un vestido de terciopelo negro y morado de Catherine Walker.

“La cruz tiene un peso total de diamantes de aproximadamente 5,25 quilates y mide aproximadamente 136 x 95 mm”.

Naim Attallah CBE compró la pieza en la década de 1980 y se la prestó a Diana varias veces para eventos en los años venideros. Según el comunicado, «se entiende que la cruz solo fue utilizada por la Princesa y, tras su muerte, nunca más se ha vuelto a ver en público hasta ahora».