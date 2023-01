Productores de Merlina investigan acusaciones contra Percy Hynes White

El actor de Xavier en Merlina ha sido acusado por diversas personas de @buso…

Luego de las graves acusaciones filtradas contra el actor Percy Hynes White, quien interpreta a Xavier Thorpe en la serie de Netflix «Merlina«, los directivos de la plataforma analizan si el personaje continuará o no en la segunda temporada del exitoso programa o será cortado, debido a ello.

Los problemas del actor comenzaron cuando un usuario de Twitter [@milkievich] publicara un hilo en el que narraba las veces en que el actor abusó de otras jóvenes y menores.

La persona relató varios hechos relacionados con Hynes desde su época en una escuela secundaria en Toronto, Canadá, que aparentemente están siendo investigados.

Luego de las acusaciones de Milkievich, que asegura que hasta hace un año el actor y sus amigos invitaban a sus fiestas a chicas lindas para @busar de ellas, otras personas involucradas comenzaron a contar sus propias experiencias.

«Invitaban explícitamente a chicas hermosas para poder emborracharse y tener s3x0 con ellas», comenzó @milkievich.

Otra usuaria [@desireecameron] también comentó: «Dejó que me vi0laran en su sótano y cuando me llamó para hablar al respecto estaba más preocupado por la policía que por si yo estaba bien».

«También llama a tantas chicas de ‘gordas, zorras, p*tas, idiotas, feas, mentirosas ‘cada vez que ellas lo rechazan».

El caso se encuentra actualmente bajo investigación, pero el actor, a raíz de las acusaciones, ha desactivado los comentarios en sus redes sociales.

here’s what i sent!! just so everyone can hopefully see pic.twitter.com/FxI1x1dQLR