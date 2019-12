Kim Kardashian compra nuevos aparatos de entrenamiento para ella y sus hermanas

La estrella de reality show también ha regalado una máquina de ejercicios para glúteos a su madre Kris Jenner.

La estrella de reality show Kim Kardashian, compró máquinas de entrenamiento para sus hermanas y su madre.

La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” compró las máquinas para su familia, incluidos sus hermanos, Kourtney, Khloe, Kendall y Kylie y su madre Kris Jenner, que prometen “entregar resultados rápidos y convenientes”.

Usando sus historias de Instagram, Kim dijo: “Le regalé a mis hermanas y a mi madre como regalo de Navidad, pero para mí también. Estoy trabajando ahora y voy a abrir esto y mostrarles a ustedes los resultados. ¡Espero que a mis hermanas y a mi madre les guste esto!”. Kim también le mostró a su entrenadora personal Melissa Alcantara intentarlo.

Ella agregó: “Melissa lo está probando. Es el método de base de datos y esto es lo que les regalé a mis hermanas, todas mis hermanas y mi madre, uno de sus regalos de Navidad. Dios, lo siento mucho en mi trasero. Los estoy trabajando hoy”.

Kris ya recibió la suya y usó las redes sociales para compartir su entusiasmo al abrir el regalo unos días antes de Navidad.

Al compartir un video de la máquina y su propia reacción al nuevo regalo de fitness, ella dijo: “Kim, ¿qué demonios hay en esta enorme caja que me acabas de enviar? Esta caja es tan grande como yo. Oh Dios mío. Whoa Kim, esto es increíblemente loco. ¿Es esta una máquina de traseros?