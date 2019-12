Hijo de Sabine Moussier se encuentra enfermo y la actriz pide oraciones

View this post on Instagram

OMG! Preocupadísima por la salud de mi hijo @paulomoussierp le estaba diciendo de un tratamiento que vamos a hacer y no pude evitar ver que aún sintiéndose mal y enojado… se ve hermoso! No pude dejar de compartir. El va a estar bien pero les pido una oración para que sea muy pronto 🙏🏻♥️