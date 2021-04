Kim Kardashian está de luto por muerte de un amigo

El estilista de origen israelí Alber Elbaz, de la casa Lanvin de París, murió tras semanas de luchar contra el Covid-19.

Kim Kardashian está de luto por la muerte de su amigo, el estilista de origen israelí Alber Elbaz, de la casa Lanvin de París. El diseñador falleció a los 59 años, en Francia.

La empresaria recordó con cariño a Alber en su Instagram, compartiendo varias imágenes de los dos juntos.

“Mi dulce @alberelbaz8 Cuando escuché la noticia de su fallecimiento hoy, mi corazón se rompió. Mi primera vez en París, fui sorprendida con un almuerzo con Alber y casi me desmayo cuando entró. Él fue el más cálido y acogedor. Alber me vistió para mi primera portada de Vogue y me obsequió el vestido de la portada para guardar ese recuerdo para siempre. También Alber y Lanvin me vistieron para mi primer Met Ball al que me invitaron sola. ¡Nuestras pruebas estuvieron llenas de risas y abrazos! Guardaré todos nuestros recuerdos para siempre”, escribió Kim emocionada.

Alber Elbaz, nació en Marruecos, pero es de origen israelí. Luchó contra la Covid-19 durante semanas, y no pudo resistir a las complicaciones del virus.