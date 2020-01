Kim Kardashian ignora críticas y revela su progreso de la escuela de derecho

El documental “Kim Kardashian West: The Justice Project” se estrena el próximo 5 de abril.

“Kim Kardashian West: The Justice Project” se estrenará en la red de cable Oxygen el 5 de abril. La película de dos horas mostrará a Kim Kardashian visitando las cárceles y trabajando junto a expertos legales en cuatro casos de personas que creen que han sido sentenciadas injustamente.

Ella es mejor conocida por desarrollar productos de belleza y moda y relatar su vida con sus hermanas en “Keeping Up with the Kardashians”. Se interesó en la reforma de la justicia penal después de ayudar a ganar la liberación de dos mujeres de prisión.

En una discusión sobre su nuevo documental, a Kim se le preguntó cómo respondería a las personas que podrían pensar que se había apegado a la causa para promoción personal.

“Estoy muy acostumbrada a las críticas, así que nada me sorprende”, dijo Kim en el evento organizado por la Asociación de Críticos de Televisión.

“Realmente me mantengo enfocada en los casos y las personas”, agregó. “No lo hago por publicidad. Realmente me importa”.

Kardashian, de 39 años, dijo que trabaja diariamente en sus estudios de derecho durante un total de 20 horas por semana y que acaba de completar su primer año de un programa de aprendizaje de cuatro años en California. Su objetivo es tomar el examen de la barra en 2022.

Su difunto padre, Robert Kardashian, fue un destacado abogado de Los Ángeles, famoso por formar parte del equipo legal que representaba a la estrella de fútbol O.J. Simpson en su juicio y absolución de 1995 por doble asesinato.