Kim Kardashian y Kris Jenner se convertirán en productoras

Después de su reality show familiar Keeping Up with the Kardashians, madre e hija producirán programas de televisión.

Kim Kardashian y Kris Jenner pueden comenzar a producir programas de televisión después de terminar las transmisiones de su reality show familiar Keeping Up with the Kardashians, el próximo año.

A través de la productora de la matriarca, Jenner Communications, Kim y Kris están visualizando un futuro prometedor dentro de los servicios de transmisión como Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV +.

Según una fuente de la revista OK! madre e hija están dispuestas a quedarse detrás de las cámaras para producir contenido para la pantalla chica.

Recientemente Kris Jenner y Kendall Jenner produjeron un corto documental, con episodios de 8 minutos de duración, sobre el ‘hermano gemelo’ de la modelo, Kirby Jenner, para la plataforma Quibi. El proyecto les funcionó muy bien, por lo que están mirando estos formatos para proyectos futuros.

Esta semana una fuente de la revista US Weekly reveló que la familia ya está buscando ‘muchas alternativas’:

“Si deciden seguir la ruta de transmisión, es muy poco probable que tenga el mismo formato que el relity. Por el momento, están discutiendo muchas opciones diferentes, incluido un programa de entrevistas, un programa que documenta el viaje político de Kim, o la jornada de Kourtney Kardashian para lanzar su marca de estilo de vida, Poosh. Hay un sinfín de opciones a su disposición y cada día hay más posibilidades, por lo que es realmente un momento emocionante para toda la familia”, agregó el informante.