Chrissy Teigen revela accidentalmente que espera un niño

La modelo accidentalmente reveló el sexo del bebé que ella y John Legend esperan.

Chrissy Teigen, que está embarazada de su tercer hijo con su esposo, el cantante John Legend, compartió accidentalmente con el mundo que ella espera un niño varón.

La modelo de 34 años estaba hablando sobre su embarazo a través de su historia de Instagram el jueves (17) y cometió un error cuando se refirió a su tercer hijo como un ‘él’.

“El bebé está muy, él muy sano y es grande”, dijo en el video antes de darse cuenta de lo que había hecho. “Ups”, susurró, antes de cubrirse la boca. En lugar de eliminar el video, lo publicó y agregó la leyenda: “Hahahaha, bien podría decírtelo”.

Posteriormente, la hermosa mamá de Luna, de três años, y Miles, de dos, continuó compartiendo lo que está pasando, con sus seguidores:

“Soy estúpida”, dijo en el siguiente clip. “De todos modos, está creciendo maravillosamente. Me siento muy bien, pero mi placenta está muy, muy débil, y eso me hace sangrar mucho. Básicamente, es un riesgo bastante alto y es solo que este pobrecito ya ha pasado por muchas cosas. Solo tenemos que recuperar mi placenta y eso significa que no no puedo moverme”, reveló acerca de su reposo.

“Es un fastidio porque tuve que cancelar tanto trabajo, y estaba muy emocionada de hablar con tantas personas diferentes y hacer estos eventos porque comenzaría a sentirme como una vida normal nuevamente (…) El momento actual es simplemente una mierd*, me disculpo, pero tengo que hacer que el bebé esté bien, ¡así que ya está!”

Hace poco Chrissy también externó que estaba preocupada por este embarazo, ya que anteriormente concibió con la ayuda de la fertilización in vitro.

“Una parte de mí extraña la seguridad de mis embriones perfectos (…) Se sentían intocables y seguros. La FIV fue una elección increíble para nosotros… muy difícil, pero obtuvimos dos hermosos monstruos. Te lo prometo, nunca jamás pensé que podría hacerlo”, comentó.