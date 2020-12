Kourtney Kardashian coquetea con actor de ‘The Undoing’ Edgar Ramírez

El actor de la serie de HBO ha respondido a un coqueto post de la estrella de reality show.

Kourtney Kardashian atrajo la atención del actor de ‘The Undoing’, Edgar Ramirez, después de preguntarse sobre el misterio de la serie The Undoing en una impresionante publicación de Instagram.

La estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’ pareció comenzar una nueva etapa en su vida después de que se viera al padre de sus hijos, Scott Disick, poniéndose cómodo con la nueva novia Amelia Hamlin durante una cita en la playa.

La hermana de Kim Kardashian compartió una candente selfie mientras preguntaba sobre el mayor misterio del programa, para llamar la atención de Edgar Ramirez.

Kourtney publicó tres fotos de ella misma y escribió ‘¿Quién mató a Elena Alves?’ Por supuesto, como se presume, atrajo la atención del actor Edgar Ramírez, quien interpreta al detective Joe Mendoza.

En respuesta, el apuesto actor pasó a compartir una de las instantáneas de Kardashian en su historia de Instagram junto con un mensaje coqueto.

El hombre de 43 años escribió: ‘Soy todo oídos …’ con una de las fotos de la estrella de reality junto con un emoji de cara de guiño.

El misterio de quién mató a Elena Alves, interpretada por la actriz Matilda De Angelis, está en el centro del thriller psicológico de misterio de seis partes.

Los fanáticos de las celebridades se dieron cuenta rápidamente y comenzaron a especular que Kourtney Kardashian y Edgar Ramirez pronto serían vistos juntos, ya que la madre de tres no quiere perder más tiempo después de que es oficial que su ex Scott Disick, disfruta de una relación con una modelo de tan solo 19 años.