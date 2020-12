Johnny Depp se esfuerza en encontrar un nuevo proyecto

Tras su salida de ‘Animales fantásticos 3’, Depp está considerando un papel en la nueva película de ’21 Jump Street ‘.

Según los informes, Johnny Depp se está esforzando mucho por conseguir un papel en una nueva película después de su salida de ‘Animales fantásticos 3’.

Sin lugar a dudas, el veredicto del caso de ‘golpeador de esposas’ en Gran Bretaña ha tenido un impacto negativo en la carrera del versátil actor, ya que no tiene nueva película que hacer después del caso.

Depp está considerando un papel en la nueva película de ’21 Jump Street ‘. La noticia llega días después de que fuera reemplazado en la película tras el resultado del caso por difamación.

Después de que se anunció el veredicto en su contra, Depp tuvo que dejar Fantastic Beasts 3.

El actor no ha compartido detalles de sus proyectos futuros, y se rumorea que Depp está mirando la próxima película de 21 Jump Street.

Anteriormente, se informó que el spin-off femenino de 21 Jump Street está de nuevo en marcha con la película titulada Jump Street: Now for Her Pleasure.

Según Deadline, Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Loeglin, que están trabajando en Deadpool 3 recientemente confirmado, han sido elegidas para escribir el spin-off.

Hay rumores y especulaciones de que Johnny Depp quiere un papel en la película para reconstruir su reputación entre sus fanáticos que quieren que su estrella favorita los mantenga hipnotizados con sus habilidades de actuación.