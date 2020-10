Kourtney Kardashian está en el ojo de la tormenta por apoyar campaña de Kanye West

Muchos seguidores de la estrella de reality show se molestaron porque apareció con una gorra que decía “VOTE KANYE”.

Kourtney Kardashian está en el ojo de la tormenta después de que sus fans se molestaron por respaldar la campaña electoral de su cuñado Kanye West.

La estrella de reality shows de Keeping Up With the Kardashians publicó recientemente una historia de Instagram en la que se la ve con una gorra de béisbol con la inscripción “VOTE KANYE”.

La hermana Kardashian también compartió un enlace al sitio web de productos de West donde sus seguidores podían obtener el mismo accesorio y muchas otras cosas.

Los fanáticos pensaron que el respaldo de Kourtney a la campaña electoral de Kanye era francamente vergonzoso y criticaron a la estrella en Twitter.

“Kourtney Kardashian publicando una historia en insta para sus 102 MILLONES de seguidores alentándolos a votar por Kanye es uno de los usos más irresponsables, atroces e imprudentes de la plataforma de esa familia que he visto”, escribió un usuario de Twitter.

Kanye se postula para las próximas elecciones estadounidenses de 2020 después de anunciar formalmente su intención en julio.

Competirá como candidato por escrito en la mayoría de los estados.