Kris Jenner se sincera sobre su crisis financiera a los 35 años

En una sincera entrevista con la revista WSJ la matriarca confiesa que al divorciarse, no podía pagar sus facturas.

Kris Jenner se sentó recientemente para una charla sincera sobre finanzas y admitió en un momento que “no tenía ni idea” de lo que estaba haciendo cuando era una mujer de 35 años recién divorciada.

kRIS fue sincera sobre su anterior crisis financiera durante una entrevista con la revista WSJ y fue citada diciendo: “Un día, mi amiga Shelli Azoff me dijo cuando estaba pasando por mi divorcio [de Robert], ‘¿Cuánto cuesta tu jardinero? ‘ Y yo dije: ‘No lo sé’. Y ella dijo: ‘¿No lo sabes?’ “

“Me avergonzaba no saberlo. Un día me desperté con responsabilidades que no tenía el día anterior. Y necesitaba resolverlo”.

Sus problemas fiscales y monetarios comenzaron después de que la madre se divorció de su esposo en marzo de 1991 a la edad de 35 años y de repente se hizo responsable de sus propios intereses financieros.

“Soy de quienes aprenden rápido y sabía que tenía que superarlo. Y sentí una enorme sensación de logro al poder resolverlo todo y poder pagar mis propias facturas, y ganar mi propio dinero y pagar mis propios impuestos. “