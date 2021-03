Justin Bieber nunca se tatuará las manos

El cantante fue una promesa que se hizo a sí mismo, para poder usar trajes y no tener tatuajes.

Justin Bieber afirmó que, aunque le encantan sus tatuajes, él nunca se tatuará las manos.

En declaraciones al programa The Morning Mash Up de la radio SiriusXM el cantante comentó que fue una promesa que se hizo a sí mismo:

“Me prometí a mí mismo que no quería hacerme tatuajes en la mano. Algo acerca de poder usar un traje y no tener tatuajes en mis manos… ese es realmente uno de los lugares de mi cuerpo que no haré tatuajes”, señala.

Mientras tanto, Justin había admitido previamente que no se arrepiente de ninguno de sus tattoos.

“Creo que si los tatuajes no dolieran, todos los tendrían. ¡Bueno, tal vez no todos! Amo el arte, e hice de mi cuerpo un lienzo y es muy divertido”, assegura.

Aunque Bieber afirma que no se arrepiente de ninguno de sus tatuajes, el tatuaje que se hizo hace mucho tiempo como un tributo a su exnovia Selena Gomez, él lo ha tratado de ocultarlo con algo de “sombreado” después de que se separaron.

Mostrando el entintado en una entrevista, dijo en ese momento: “Esta es mi exnovia, traté de taparle la cara con algo de sombreado, pero la gente todavía lo sabe”.