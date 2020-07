Kris apoya a su yerno a pesar de una diatriba agresiva contra ella y su hija Kim en Twitter.

Según los informes, Kris Jenner “todavía apoya a Kanye West” a pesar de que tuiteó algunos comentarios cortantes sobre ella durante su infame diatriba en Twitter, según informa el diario Mirror.

El rapero de 43 años describió a la madre estrella de Keeping Up With The Kardashians, como “Kris Jong-Un” y compartió capturas de pantalla de sus mensajes respondidos mientras estaba en las redes sociales y hablaba en contra de su esposa Kim Kardashian.

Se ha informado que Kris, de 64 años, corrió para estar al lado de su hija después de que Kanye comenzó a hablar en Twitter y dice que ella “todavía ama a Kanye” y lo apoyará cuando esté dispuesto a aceptar su ayuda.

Una fuente cercana a las Kardashians le dijo a Hollywood Life, que Kris está en modo de apoyo total para Kim y “no se ha apartado de su lado” y que se lo extenderá a Kanye si él lo acepta.

Dijeron: “Kris no se ha alejado del lado de Kim durante toda esta situación con Kanye”.

Kris “se apresuró” a estar con Kim desde el momento en que Kanye rompió a llorar en una salvaje campaña en Carolina del Sur, en apoyo de su candidatura presidencial de Estados Unidos.

En el evento, Kanye les dijo a sus partidarios que él y Kim habían discutido sobre abortar su primer embarazo y que su comportamiento se volvió más complicado a partir de ahí cuando se embarcó en dos largas protestas en Twitter mientras se escondía en su rancho de Wyoming.

Luego alegó que había estado “tratando de divorciarse” de Kim durante dos años, desde que su esposa se reunió con el rapero rival Meek Mill en un hotel, para discutir la reforma penitenciaria, lo que Kanye insinuó que era más que una simple charla.

Desde entonces, Kim ha publicado una declaración en la que indicó que Kanye estaba teniendo un episodio bipolar y pidió la compasión de la gente en este momento.

Desde entonces, Kanye se disculpó públicamente en Twitter por ‘lastimar’ a Kim y escribió: “Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado”.

Luego visitó un hospital en Wyoming para recibir tratamiento para la ansiedad.

Kanye agregó en Twitter: “No la protegí como ella me ha protegido a mí. A Kim quiero decirle, que sé que te lastimé. Por favor perdoname. Gracias por estar siempre ahí para mí.”

La fuente dijo: “Por supuesto, esta situación ha sido difícil para ella y la familia, [así que] Kim está agradecida de contar con el apoyo y la orientación de su madre”.

“Kris realmente ama a Kanye y solo quiere lo mejor para ambos”.