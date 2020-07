El Príncipe Harry usó esta cuenta falsa de Instagram cuando conoció a Meghan Markle

Harry comenzó su propia cuenta secreta en la aplicación de redes sociales poco después de conocer a la actriz de Suits.

En el nuevo libro biográfico de Sussex, se afirma que el Príncipe Harry estaba convencido de unirse a Instagram cuando comenzó a salir con Meghan Markle.

El duque de Sussex, de 35 años, que se casó con la ex actriz de Suits, de 38 años, en mayo de 2018, comenzó su propia cuenta secreta en la aplicación de redes sociales poco después de conocer a la belleza estadounidense, según el libro Finding Freedom.

El libro también afirma que Meghan, que era una ávida usuaria de las redes sociales antes de casarse con Harry y tuvo su propio blog de estilo de vida, The Tig, comenzó a seguir una cuenta con el nombre de @SpikeyMau5, que se dice que perteneció al Príncipe.

Según los informes, la foto de perfil de la cuenta era de un casco con forma de ratón y se cree que el apodo ‘Spike’ ha sido favorecido por el duque de Sussex durante años y que incluso utilizó el término para sí mismo en Facebook. ‘Spike’ era un apodo que sus oficinas de protección de Scotland Yard a veces usaban para Harry.

Según los amigos citados en la biografía, Harry y Meghan estaban “inmediatamente obsesionados” el uno con el otro al conocerse. El duque de Sussex quedó en “trance” después de su primera cita.

The Times y The Sunday Times han serializado extractos de Finding Freedom. El libro también afirma que la pareja se comprometió en secreto en Botswana, dos meses antes de que se lo contaran al mundo.

Un portavoz de Harry y Meghan le dijo al Daily Mail que la pareja no contribuyó al libro, pero no han desmentido el contenido de los extractos de The Times.