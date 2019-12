Kristen Stewart dice que “es dfícil” promocionar una película como Charlie’s Angels

La película ha fracasado en taquilla, y la actriz explica uno de los motivos desde su punto de vista.

Kristen Stewart hizo declaraciones tras el estrepitoso fracaso de la película ‘Los Ángeles de Charlie’, que no cumplió con las espectativas de taquilla que se tenían.

La actriz comentó: “En el clima social que estamos viviendo creo que es un poco difícil promocionar una película como esta. Creo que tratar de tener una conversación políticamente feminista en un programa de televisión resulta complicado. Y solo puedo decir: amigo, solo queríamos pasar un buen rato”. Y es que el corte feminista que le quisieron dar a esta historia, parece que no gustó al público.

Stewart asegura que a pesar de que la cinta no obtuvo el éxito esperado, ella se siente muy satisfecha con su trabajo: “Afortunadamente no me molesta porque estoy orgullosa de la película. Estoy muy feliz de que exista, porque creo que para mucha gente sigue siendo importante, pero a la vez estoy triste porque creo que ya no haremos otra”.

Este fracaso de ‘Los Ángeles de Charlie’ podría ser una lección para Hollywood, y que se reflexione si hacer refritos de verdad vale la pena.