Harry Styles deja claro que sus preferencias sexuales es solo asunto suyo

El cantante asegura que es algo muy personal que no tiene por qué interesarle a nadie.

Harry Styles habla sobre la polémica que existe acerca de sus preferencias sexuales, y dice que es algo muy personal que no tiene por qué interesarle a nadie.

En entrevista con el periódico The Guardian, el ex One Direction declaró: “No es que no diga nada al respecto porque no quiera que se sepa: es sólo asunto mío y de nadie más, es que no veo qué importancia puede tener. Si me gusta una camisa y me dicen que es para chicas, siempre pienso: ‘¿Y qué más da? Eso no significa que se me quiten las ganas de ponérmela”.

Desde que integraba la famosa boy band, a Harry siempre se le consideró el que tenía el aspecto más andrógino de todos, y al convertirse en solista, ha adoptado un look setentero muy especial, y en ocasiones luce prendas que visiblemente son muy femeninas.

“Quiero que las cosas tengan un cierto aspecto, no porque así vaya a parecer gay, o hetero, o bisexual, sino porque me parece divertido o lo más adecuado para esa situación, y en el fondo me parece que la sexualidad debería ser algo entretenido”, declaró Styles.