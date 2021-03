Kuno Becker anuncia que se convertirá en papá

El actor dice sentirse “muy feliz” tras enterarse que se convertirá en padre por primera vez.

Kuno Becker anunció a través de su cuenta de Twitter, que próximamente se convertirá en papá, una noticia que asegura lo tomó por sorpresa.

“Con mucha emoción les quiero decir, para que no haya rollos de prensa, que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer”, expresó el actor.

Recientemente Kuno había hecho polémicas declaraciones en el programa ‘Hoy’ en relación a la paternidad, pues había dicho que no estaba convencido en convertirse en papá, porque él temía no poder sentir el amor que se merece un hijo, ya que él tuvo una mala experiencia en su familia y no quería repetir patrones aprendidos.