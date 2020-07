Kylie Jenner mantiene financieramente a su hermano Rob Kardashian

Después de que Kris Jenner y Khloe Kardashian lo hicieran, la familia ha acordado que Kylie pague las facturas de su hermano.

Según los informes, Kylie Jenner está manteniendo financieramente a su hermano mayor Rob Kardashian.

Según el diario Mirror, Rob, de 32 años, ha estado alejado del centro de atención durante años, abandonando el reality show familiar Keeping Up With The Kardashians y viviendo aislado del centro de atención.

Pero ahora, se dice que sus facturas están tan fuera de control que tiene que recurrir a su multimillonaria hermana Kylie, de 22 años, para obtener un efectivo muy necesario.

Una fuente le dijo a RadarOnline: “Le ha quitado tanto a su madre y a Khloe a lo largo de los años, por lo que se acordó que es el turno de Kylie de ayudar a Rob”.

Se dice que toda la familia famosa se ha reunido para ayudar a Rob económicamente, pero que no es solo por la bondad de sus corazones.

El informante agregó: “Todos están unidos para ayudarlo a obtener la custodia total de Dream, aunque solo sea para perjudicar a Blac Chyna, a quien todos detestan con pasión”.

Como ya se informó, Rob y Chyna, de 31 años, se encuentran en una amarga batalla por la custodia de su hija Dream, de tres años.

Los documentos de la corte presentados el 7 de enero declararon que el padre preocupado le había pedido a un juez la custodia total.

Rob también acusó a Chyna, cuyo nombre real es Angela White, de gastar US$500 al día en alcohol, abusar de las drogas y no mantener a su hija bien presentada.

Pero, según los informes, ella respondió legalmente a todo lo que él la acusa.

Fuentes cercanas a ella le dijeron a TMZ: “Chyna nunca ha consumido drogas frente a sus hijos y solo bebe ocasionalmente … cuando sus hijos no están cerca”.

“Afirma que siempre mantiene a Dream limpia y la hace practicar una buena higiene … y tiene más de 100 atuendos agradables para ella en su casa”.

Rob y Chyna se conocieron en enero de 2016 y anunciaron su compromiso solo tres meses después.

Su relación y su embarazo fueron capturados en su propia serie de reality show, Rob & Chyna.

Pero se separaron solo un mes después de dar la bienvenida a su hija, y de una manera poco amistosa.

Rob ahora quiere que el contacto de Chyna con el joven se limite a solo fines de semana, con un regalo de niñera.

También quiere que su ex se someta a pruebas de drogas y alcohol no menos de 30 minutos antes de cada visita con Dream.