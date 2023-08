Kylie Jenner quiere competir con Shein con su nueva marca de ropa

La empresaria ingresará de lleno al mercado de la moda rápida…

Kylie Jenner decidió expandir aún más su imperio, con el deseo de competir con Shein. La empresaria de 25 años, magnate de la industria cosmética, ahora va a invertir en su marca de ropa, para entrar de lleno en el mercado de la moda, reveló la revista US Weekly.

La madre de Stormi y Aire ya es la fundadora y propietaria de la popular marca de belleza «Kylie Cosmetics» y ahora está lista para incursionar en el mundo de la moda con la ayuda de los socios de su hermana Kim Kardashian.

Según los informes, Kylie está trabajando con Jens y Emma Grede, quienes son CEO y Chief Product Officer, respectivamente, de la marca Skims.

Los Grede también han estado trabajando con Khloe Kardashian en su marca de jeans Good American y con Kris Jenner en su marca de productos de limpieza Safely.

Una fuente informó: «La idea, dijeron, no es ser Shein, la controvertida y popular compañía china de moda rápida, sino ofrecer algo mejor… Abastecimiento responsable, menos basura, looks más bonitos. Gredes no regatea», comentó el informante.

No hay más detalles sobre el millonario proyecto, pero se sabe que ya está en marcha.