Jamie Foxx arrastra a Jennifer Aniston a su polémico comentario en Instagram

La actriz tuvo que aclarar su reacción a la polémica frase publicada por el actor…

Jamie Foxx causó polémica esta semana al compartir un pensamiento antisemita en su Instagram, aunque luego el actor tuvo que borrarlo de sus redes sociales e incluso pedir disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por la publicación, donde supuestamente acusaba a los judíos de haber matado a Jesús.

Y el actor, recién recuperado de su emergencia médica, acabó arrastrando a otra celebridad a la polémica: la actriz Jennifer Aniston, que le dio ‘me gusta’ a su comentario.

Muchos usuarios comenzaron a repostear el ‘me gusta’ que la ex actriz de «Friends» le dio al polémico mensaje del actor, y ella tuvo que aclarar los hechos en una publicación en sus historias de Instagram.

«Realmente me enferma», comenzó, mientras compartía una captura de pantalla de la publicación de Jamie en su propia historia de Instagram, destacando la narrativa.

Jennifer continuó: “No me gustó la publicación a propósito o por accidente. Y lo más importante, quiero dejar en claro a mis amigos y a cualquier otra persona herida por esto que aparece en sus feeds: NO apoyo el antisemitismo de ninguna forma. Realmente no tolero el ODIO de ningún tipo. Punto», se quejó.

El periódico «Times of Israel» lamentó la publicación de Jamie Foxx y dijo que sus palabras sugieren «deicidio judío», que es la creencia de que «los judíos son colectivamente responsables de la muerte de Jesús».