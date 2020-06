Kylie Jenner quiere que se deje de hablar de “cuanto dinero tiene”

Tras su enfrentamiento con Forbes, quien la retiró de su lista de multimillonarios, Jenner quiere cerrar el tema.

Kylie Jenner quiere que la gente “deje de enfocarse en cuánto dinero tiene”.

La estrella de reality show de 22 años se disgustó recientemente con la revista Forbes después de que la publicación “revocara” su título de la multimillonaria más joven hecha a sí misma, alegando que no vale mil millones de dólares, y acusándola de crear una “red de mentiras” sobre su negocio, incluida su marca de cosméticos ‘Kylie Cosmetics’.

Y ahora, las fuentes han dicho que Kylie Jenner está cansada de hablar sobre sus finanzas.

Una fuente dijo a ‘Entertainment Tonight’: “Al final del día, Kylie solo quiere que la gente deje de enfocarse en cuánto dinero tiene. El artículo fue escrito por Forbes y se les dio prueba de todo. Todo esto parece ser un intento de clickbait para Forbes “.

La estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’, que tiene a su hija Stormi de dos años con Travis Scott, acudió a Twitter la semana pasada para criticar la publicación por su artículo mordaz, alegando que hicieron “suposiciones no comprobadas”.

Ella escribió: “¿De qué estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación … todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca he pedido ningún título o he intentado mentir allí”. NUNCA. Punto … ‘incluso dicen que las declaraciones de impuestos que probablemente fueron falsificadas’ ¿esa es su prueba?

Y el abogado de Kylie, Michael Kump, también desestimó las acusaciones.

Él dijo en un comunicado: “Hemos revisado el artículo de Forbes acusando a Kylie de cometer engaños y una” red de mentiras “para inflar su patrimonio neto. El artículo está lleno de mentiras directas. La acusación de Forbes de que Kylie y sus contadores falsificaron “declaraciones de impuestos” es inequívocamente falso y estamos exigiendo que Forbes retracte de inmediato y públicamente esa y otras declaraciones. Es triste que, de todas las cosas, Forbes haya dedicado tres reporteros para investigar el efecto de la crisis del coronavirus en el patrimonio neto de Kylie. No esperé eso de un tabloide de supermercado, mucho menos de Forbes “.