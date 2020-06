Ryan Reynolds y Blake Lively hacen donación contra el racismo

La pareja de famosos dona US$200 mil al Fondo Legal de la NAACP, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color.

Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds hicieron una importante donación a una organización que lucha por la igualdad de los derechos de la comunidad afroamericana.

La pareja de actores anunció una aportación de US$200 mil dólares al llamado Fondo Legal de la NAACP, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, que financia iniciativas legislativas y económicas que luchan contra el racismo estructural que todavía impera en lo social, político y judicial en los Estados Unidos.

En la publicación en la que anuncian su apoyo, Lively y Reynolds expresaron: “Esto es solo el principio. Nos comprometemos también a informarnos, educarnos mejor y a votar en conciencia de cara a las próximas elecciones locales y nacionales. Queremos también conocer la postura de nuestros representantes, sheriffs, alcaldes, consejales, representantes de los colegios. Necesitamos conocer su percepción de la justicia social y queremos usar nuestro privilegio (como ciudadanos de raza blanca) y nuestra plataforma para ser aliados”.

La pareja expresó que les preocupa el país que están heredando a sus dos hijas, y desean que sea un lugar donde no se sigan cometiendo ese tipo de injusticias, como discriminar y abusar de las personas por su origen racial: “Tenemos que criar a nuestros hijos de forma que no se vean contaminados por esta absurda dinámica de la que todavía nos alimentamos, para que no hagan daño a los demás ni consciente ni inconscientemente. Es lo mínimo que podemos hacer para honrar a George Floyd y a todas aquellas personas que han perdido la vida también cuando no los estaban grabando las cámaras”.