Mientras no puede ver a su hijo, Ninel Conde se prepara

La actriz y cantante provecha el tiempo ejercitándose para estar en forma.

Ninel Conde atraviesa en estos momentos por una difícil situación legal por la custodia de su hijo, pero aprovecha el tiempo ejercitándose para estar en forma.

La actriz y cantante hizo una publicación en Instagram en la que invitó a sus fans a ejercitarse y a seguirla en el canal de YouTube, en donde se le ve realizando distintas rutinas, además de consejos acerca de una alimentación balanceada.

“Mis amores, no olviden que muchas de mis rutinas están en mi canal de YouTube. Mantenernos activos es importante. Les dejo el link en mi bio. ¡Suscríbanse!”.

Los abogados de Ninel están haciendo todo lo necesario para que la artista pueda tener de vuelta a su hijo en casa, ya que su ex pareja Giovanni Medina consiguió una restricción para que ella no pueda acercarse a su hijo Emmanuel, a quien hace ya más de dos meses no ha podido ver.