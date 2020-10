Kylie Jenner ya planea tener un segundo hijo

Aunque está separada de Travis Scott, sería el elegido por la estrella de reality show para darle un hermanito a su hija Stormi.

Kylie Jenner planea volver a ser madre. Según la revista OK!, la empresaria está considerando volver a embarazarse el próximo año para darle un hermano pequeño a su hija Stormi, de dos años.

Y según una fuente de la publicación, Kylie sabe bien quién le gustaría que fuera el padre de su segundo bebé: su ex, Travis Scott, padre de su primogénita.

“Kylie no se ve a sí misma teniendo otro hijo con otro padre. Puede ser moderna y avanzada, pero en este tema no se da por vencida”, revela el informante.

Travis Scott, Kylie Jenner

Y parece que Travis está de acuerdo con Jenner: “Travis se divierte con las cosas que dice Kylie. No tiene intención de presionarla para que regrese, se están llevando las cosas como están y él está satisfecho con la crianza compartida con Kylie. Ciertamente no dirá que no a tu petición “, justifica la fuente.