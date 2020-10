Nicole Kidman protagonizará la película de Netflix “The Prom”

La actriz australiana protagonizará la nueva película junto a estrellas como junto a Meryl Streep, James Corden y Kerry Washington.

La actriz australiana protagonizará la nueva película de Netflix The Prom, dirigida por Ryan Murphy, junto a Meryl Streep, James Corden, Andrew Rannells, Keegan-Michael Key, Kerry Washington, Ariana DeBose y la novata Jo Ellen Pellman.

La plataforma de transmisión lanzó recientemente el tráiler repleto de estrellas de la próxima película ‘The Prom’, que llega a Netflix el 11 de diciembre, y trata sobre un grupo de estrellas del teatro “obsesionadas con ellas mismas” que llegan a un pequeño pueblo de Indiana para apoyar a una estudiante de secundaria que quiere llevar a su novia al baile de graduación.

Nicole tiene actualmente un papel principal en The Undoing, que se basa en la novela de 2014 You Should Have Known de Jean HanffKorelitz, y protagoniza junto a su esposo en la pantalla Hugh Grant.

The Undoing sigue a Grace (Kidman) y Jonathan Fraser (Grant), quienes están viviendo las únicas vidas que siempre quisieron para sí mismos.