La hija del príncipe Harry y de Meghan Markle, ‘reparará la relación’ con la familia real

Se cree que el segundo hijo del príncipe Harry y Meghan Markle será recibido por la familia real con “los brazos abiertos” a pesar de su ruptura actual.

Según el experto real Nick Bullen, la nueva incorporación a la familia del duque y la duquesa de Sussex, que debe llegar este verano, ayudará a curar la brecha entre ellos y la monarquía, a quien le han impuesto una serie de acusaciones.

La pareja se sentó con Oprah Winfrey y acusó al palacio de ser racista además de no tomar en serio los pensamientos suicidas de Meghan.

Además, la nueva serie documental del duque de Sussex, The Me You Can’t See, habla sobre su deseo de “romper el ciclo” de “dolor y sufrimiento genéticos”.

“Estoy seguro de que la Familia Real recibirá al nuevo bebé con los brazos abiertos”, dijo Bullen a Us Weekly.

“Una nueva vida es a menudo una excelente manera de ayudar a intentar reparar las rupturas en cualquier familia, real o no”.